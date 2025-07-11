مشاهد من تسليم وحرق "العمال الكردستاني" أسلحته في العراق

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وتمثّل مراسم نزع السلاح نقطة تحول في انتقال حزب من التمرد المسلح إلى السياسة الديمقراطية، في إطار جهود أوسع لإنهاء أحد أطول الصراعات في المنطقة، الذي خلّف أكثر من 40 ألف قتيل منذ 1984.وكان الحزب، الذي أسسه في نهاية سبعينيات المنصرم، أعلن يوم 12 مايو/أيار الماضي حل نفسه وإلقاء السلاح، منهيا بذلك نزاعا تسبب لفترة طويلة في توتر علاقات السلطات التركية مع الأقلية الكردية والدول المجاورة.وجاء ذلك تلبية لدعوة أطلقها يوم 27 فبراير/شباط الماضي من سجنه في جزيرة إيمرالي قبالة إسطنبول.وفي الأول من مارس/آذار الماضي، أعلن الحزب -الذي تصنّفه وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية"- وقف إطلاق النار.