الحشد الشعبي يصدر توضيحاً بشأن بطاقات الرواتب الجديدة

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ ، أن " والمالية في باشرت اليوم الجمعة بتوزيع "بطاقات المهندس" على منتسبيها في جميع المحافظات، بجهود اللجان المختصة وبانسيابية وتنظيم دقيق".وأضافت أن ذلك "لضمان إيصال البطاقات لجميع المقاتلين وفق جداول زمنية محددة وبما يكفل وصول مستحقاتهم المالية بأمان ودون تأخير".