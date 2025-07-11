لتقليل الزخم المروري.. رفع كتل كونكريتية في جانب الكرخ من بغداد

وذكر بيان للقيادة، ورد لـ ، إن " رفعت الكتل الكونكريتية التي تعيق حركة السير في (محلة ٤٠٤ ، زقاق ٣٩ ) ضمن منطقة علي الصالح بجانب ، ونقلها الى موقع الرزم خارج حدود العاصمة".وبينت، أن "ذلك يأتي ذلك استكمالا لواجبات الجهد الهندسي للقيادة بهدف تقليل الزخم المروري والتخفيف عن كاهل المواطنين ومن أجل اجمل وخالية من الكتل الكونكريتية".