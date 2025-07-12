هجوم مسلح على أستاذ جامعي في تكريت

وقال المصدر لـ ، ان "مسلحين مجهولين هاجموا أستاذا جامعيا في بعد خروجه من محل صيرفة ما اسفر عن اصابته بجروح خطيرة".وأضاف انه "تم نقله الى مستشفى قريب لتلقي العلاج فيما فتح تحقيقا في ملابسات الحادث".