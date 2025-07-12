الأنبار.. الإطاحة بـ 6 من تجار ومروجي المخدرات

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بمعلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية تم إلقاء القبض على ستة متهمين بتجارة وترويج وبحوزتهم مواد مخدرة مختلفة في وصادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة (28) مخدرات".وتابعت، انه " تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتسليمهم أصوليا إلى الجهات المختصة".