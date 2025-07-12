المصادقة على جدول تموز لترقية مراتب الجيش

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "المصادقة تمت على جدول ترقية مراتب الجيش لجدول تموز 2025، بينهم للخدمة، حرصاً على منح الاستحقاقات للمراتب الأبطال".وأضافت أن "الجدول تضمن ترقية الجرحى الحاصلين على قرارات طبية والذين أكملوا المدة الاصغرية للترقية، كما شمل الجدول رؤساء عرفاء الوحدات الذين تم تنسيبهم في مناصبهم ضمن الوحدات الذين ينتسبون اليها".وأشارت إلى أن "مديرية إدارة المراتب أنجزت جدول العلاوة السنوية للمراتب وجدول الإحالة على التقاعد للمشمولين، وقد أصدر أمر الإحالة للحفاظ على حقوق المنتسبين فيما يخص عدم قطع رواتبهم للفترة المحصورة بين السن القانوني للمتقاعد وصدور الامر بالاحالة".