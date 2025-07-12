اعتقال "مشعوذ" و3 آخرين بحوزتهم بطاقات ناخب في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن مفارزها المشتركة "ومن خلال ممارساتها الأمنية، ألقت القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالسحر والشعوذة وثلاثة اخرين ضبط بحوزتهم (92 بطاقة ناخب، 20 خط اتصال ، اختام مختلفة) بدون تخويل".وأشارت إلى "الاستيلاء على عدد من الأسلحة والاعتدة الغير مرخصة، بالإضافة إلى حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية"، مبينةً أن "هذه الواجبات تأتي من خلال نصب السيطرات المفاجئة الوقتية في جانبي ".