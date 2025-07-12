شرطة صلاح الدين تنفي تعرض أستاذ جامعي لمحاولة اغتيال

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن "بعض الصفحات والقنوات الفضائية خبراً مفاده (مسلحون يستقلون سيارة تاهو سوداء يستهدفون استاذاً جامعياً)، وهو خبر كاذب وعارٍ عن ".وأضافت، أن "الحادثة لم تكن اغتيال، بل مشاجرة نشبت بين الدكتور (و.ف.ص.) والمتهم (هـ.ط.ي.الكراعي)، نتيجة خلاف سابق بينهم والاعتداء بواسطة عصا، وتم القبض على المتهم الرئيسي (هـ.ط.ي. الكراعي) ودونت اقواله بالاعتراف".وأشارت إلى أن " قرر توقيف المتهم على احكام المادة 413 من قانون العقوبات، وإيداعه التوقيف"، داعيةً إلى "تجنب الانجرار وراء الإشاعات والمعلومات المغلوطة".