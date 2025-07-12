الداخلية تصدر استمارة جديدة لإجازات السلاح

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إنه " حسب توجيهات وبإشراف ومتابعة اللواء المهندس (صلاح نوري الجبوري) مدير الهويات واجازات السلاح، تم اصدار استمارة جديدة لإجازة حيازة وحمل السلاح المباع من قبل شهداء الشرطة للمنتسبين والموظفين المستمرين بالخدمة حصراً".وأضافت أن هذا الإجراء هدفه "تبسيط الاجراءات وتخفيف العبء عن هذه الشريحة"، مشيرةً إلى "التنسيق مع صندوق شهداء الشرطة ومديرية تحقيق الأدلة الجنائية ومفارز التسليح والاستخبارات والتسجيل الجنائي في مؤتمر عقد في مقر المديرية لتجاوز حلقات الروتين".