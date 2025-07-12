اعتقال أم قتلت ابنها في كركوك

وقال المصدر في حديث لـ ، "اقدمت أم على قتل ابنها مستخدمة سلاح نوع مسدس ولم تعرف دوافع الجريمة ضمن منطقة بنجه علي في ".

وأضاف المصدر أنه "تم اعتقال الام"، مشيرا الى أن "الابن يعمل منتسبا امنيا في ".