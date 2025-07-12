البصرة.. تفجير مسيطر عليه صباح الأحد

أعلنت ، عن إجراء تفجير مسيطر عليه صباح اليوم الأحد.

وقال اعلام عمليات في بيان، "سيقوم الجهد الهندسي في بإجراء تفجير واتلاف بعض المخلفات الحربية السابقة (تفجير تحت السيطرة) ضمن مقتربات منطقة ارطاوي يوم الاحد".

وأضاف البيان أن التفجير سيتم "من الساعة 7 الى 9 صباحا".