بغداد.. السجن المؤبد بحق تجار مخدرات

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أصدرت المركزية، اليوم الاحد، حكما بالسجن المؤبد بحق ثلاثة من تجار عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.





وذكرت المحكمة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضبطت بحوزة المدانين 1 كيلو و135 غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".



وتابعت، انه "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 28/ أولا من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47و48و49 من قانون العقوبات".