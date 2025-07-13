اندلاع حريق في 3 محال تجارية جنوب بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حريقا اندلع داخل ٣ محال تجارية ضمن ناحية جنوب العاصمة ".وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وتعمل على مكافحة الحريق، ولا توجد أي خسائر بالأرواح لغاية الان".