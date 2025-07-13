اعتقال مدير مكافحة إجرام آزادي في كركوك بتهمة الرشوة (صور)

جاءت عملية الاعتقال بناءً على معلومات وردت من أحد المواطنين، تفيد بتلقي المقدم رمضان مبالغ مالية مقابل إنجاز معاملات. وقد تم تنفيذ عملية القبض من قبل شؤون الداخلية، بحسب المصادر التي تحدثت للسومرية نيوز.وتأتي عملية الاعتقال في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية والأمنية في . لم تُكشف بعد تفاصيل إضافية حول طبيعة الرشوة أو ملابسات القضية.