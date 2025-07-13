وزير الداخلية يعلن صدور جدول ترقية تموز

وذكر بيان للوزارة، ان " يعلن صدور جدول ترقية تموز للعام الحالي 2025 ، وتمنى لجميع المشمولين في هذا الجدول المزيد من التقدم والنجاح لخدمة وشعبه".واكد "إن هذه الترقية هي كبير للأبطال في وأن الضباط الشجعان يستحقون وبجدارة أن يحملوا على اكتافهم أوسمة شرف جديدة".