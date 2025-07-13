ضبط متلبساً باعمال فراق امرأة عن زوجها.. اعتقال ساحر بالانبار



اعلنت قيادة شرطة محافظة ، اليوم الاحد، القبض علىٰ ساحر في وهو متلبس باعمال سحر فراق امرأة عن زوجها.



وذكر بيان للقيادة، انه تم ضبط "ساحر متلبس بإعمال سحر فراق مرأة عن زوجها ومحبة لشخص اخر وتم ضبط بحوزته خرز وسبح وطلاسم وحُجُب ومواد اخرى تستخدم بالسحر والشعوذة".



واشار البيان الى "ضبط مبلغ 75000 الف دينار كانت في جيبه سلمها له المصدر لقاء القيام بأعمال سحر المحبة".