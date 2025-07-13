وزير الداخلية: الأمن المناطقي يعزز أواصر العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة

وذكر بيان لمكتب الوزير، انه "ترأس مؤتمراً موسعاً في وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، بحضور الوكلاء والمستشارين والقادة، الموتمر الخاص بالأمن المناطقي".ووجه وزير الداخلية، "بدعم هذه التجربة لتعزيز الأمن وحفظ الاستقرار ، مشدداً على دعم جميع القيادات لوجستياً وبالأخص مدراء أقسام الشرطة وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لنجاح هذه التجربة".وأكد الوزير على أن "الأمن المناطقي يعزز أواصر العلاقة بين المواطن العراقي الكريم ورجال الشرطة، مما يسهم في استتباب الأمن وتعزيز الاستقرار".