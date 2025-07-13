اعتقال شخص قتل ابن عمه في صلاح الدين

وذكر بيان للقيادة، ورد لـ ، انه "وردت معلومات الى توابع قيادتنا ( قسم شرطة الدور ) بوقوع حادث اطلاق نار تسبب في اصابة احد المواطنين في ناحية فور الاخبار تم الانتقال الى محل الحادث وتبيّن ان المصاب ( ز.ح.و ) قد تعرّض لثلاث طلقات نارية من قبل المتهم ( ج.ع.و ) ابن عم المصاب الذي فارق الحياة تم تطويق المكان والقبض على الجاني وضبط سلاح الجريمة ( مسدس طارق - عيار ٩ ملم ".واضاف البيان، انه "تم مواجهة المتهم بالادلة واعترف بارتكابه الجريمة"، مشيرا الى انه "دونت اقواله بالاعتراف تحت اشراف القضاء واحيل الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل".