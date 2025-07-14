اعتقال محكوم غيابيًا ويدير مكانًا للعب القمار وضبط معدات "الروليت" بحوزته في الكرادة

وقال مصدر أمني في حديث لـ ، إنه "خلال التحقيق، اعترف المتهم بإدارته لمكان خاص في يُستغل للعب القمار (الروليت) وعلى الفور، تم تنفيذ واجب أمني أسفر عن ضبط معدات القمار داخل العجلة الخاصة بالمتهم".وأضاف المصدر، "تم إيداع المتهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".