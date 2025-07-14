اعتقال متهمين بقتل مدني بسبب ثأر عشائري سابق في ميسان

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنها تلقت إخبارا حول "تعرض أحد المواطنين إلى إطلاق نار من قبل أشخاص مسلحين وفور وصول القوة ضربت طوقا أمنيا على محل الحادث وبعد جمع المعلومات ومقاطعتها والاستدلال تم تحديد هوية المتهمين، اذ جرى اخذ الموافقات القضائية وملاحقتهم وبعد جهود تمكنت القوة بعد أقل من ثلاثة ساعات من الإطاحة بهم".وبينت القيادة، أن "الحادث بسبب ثأر عشائري سابق قبل أكثر من ثلاثة سنوات راح ضحيته ثلاثة أشخاص في بحيرات الأسماك" .وأكدت القيادة، على "إحالة المتهمين إلى المختص وتوقيفهم وفق أحكام المادة 406 القتل العمد".