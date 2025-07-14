أمن السجون على طاولة وزير العدل ومستشار الأمن القومي

– أمن



عُقد في مقر وزارة العدل، اليوم الاثنين، اجتماع رفيع المستوى بين وزير العدل ، ومستشار ، وعدد من أعضاء ، بخصوص تعزيز التنسيق الأمني والاستخباري داخل المؤسسات الإصلاحية.



وبحسب بيان لوزارة العدل، شهد الاجتماع بحث آليات استمرار العمل المشترك بين وزارة العدل والأجهزة الأمنية والاستخبارية، وأهمية ترسيخ الجهد الأمني الموحد، بما يسهم في تعزيز استقرار وأمن السجون ومنع أي خروقات في المؤسسات الإصلاحية.

وبحسب بيان لوزارة العدل، شهد الاجتماع بحث آليات استمرار العمل المشترك بين وزارة العدل والأجهزة الأمنية والاستخبارية، وأهمية ترسيخ الجهد الأمني الموحد، بما يسهم في تعزيز استقرار وأمن السجون ومنع أي خروقات في المؤسسات الإصلاحية.