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ارقام تفصيلية من الداخلية: الجريمة انخفضت 13% و96 شبكة إجرامية تم تفكيكها

أمن

2025-07-14 | 10:41
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ارقام تفصيلية من الداخلية: الجريمة انخفضت 13% و96 شبكة إجرامية تم تفكيكها
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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، انخفاض نسبة الجريمة 13%، فيما أشارت إلى الحفاظ على أكثر من 33 ملياراً وتسجيل اكثر من 23 ألف سلاح.

جاء ذلك خلال مؤتمر للناطق باسم الداخلية، العقيد عباس البهادلي للإعلان عما تحقق من إنجازات واحصائيات خلال النصف الأول للعام الحالي 2025 لجميع مفاصل وتشكيلات الوزارة.

وقال البهادلي، خلال المؤتمر الذي حضره مراسل السومرية، أن "سجل مقابلات عوائل الشهداء والمنتسبين بلغ 1614".

وأضاف، أنه "جرى استحداث بنايات ابرزها مديرية الامن السيبراني، المصرف العراقي لشهداء الشرطة، قيادة شرطة الرصافة، وضع حجر الأساس لافتتاح المحطة البسيطة في هيئة التقاعد لتقليل العبء على المواطنين، اطلاق تطبيق عين العراق الذي يحتوي على خدمات وزارة الداخلية والحجز الإلكتروني للحصول على الوثائق، توقيع مذكرات تعاون مع بعض الدول لتعزيز التعاون الأمني وتطوير المنظومة الأمنية، اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، فضلاً عن الاشرف على الخطط الأمنية خاصة الزيارات الدينية وكذلك تأمين القمة العربية".

وأشار إلى "تسجيل انخفاض في معدل الجريمة بنسبه 13 بالمئة، اما في الانبار وحدها فقد وصلت نسبة انخفاض الجريمة إلى 53%".

وشدد على أنه "كانت هنالك جهود حثيثة للوزارة في الملف الامني المناطقي وانهاء عسكرة المدن وتسليم الملف الامني لرجال الداخلية".

وبشأن ملف المخدرات، قال "تم القبض على (6454) متهم وصدرت احكام قضائية بحق (1923) باحكام مختلفة وضبط 1.625.366 حبة مخدرة وضبط 2 طن و(696 كيلو غرام) وتم مصادرة (332) قطعة سلاح مختلفة و(569) عجلة".

وفيما يتعلق بملف الجنسية والاحوال المدنية والجوازات، نوه الناطق الرسمي باسم الداخلية، إلى "طبع 795.353 جوازا، وإصدار 2.978.711، كذلك تم إصدار 272.757 بطاقة سكن و26.456 سمة دخول إلكترونية".

وأكد "تسلم مديرية الدفاع المدني اكثر من (530) الية مختصة في مجال الانقاذ والاطفاء وتعاقدت مع شراء (طائرين مروحيتين)، وتعاملت مع 3018 حادث في بغداد والمحافظات وبنسبة انخفاض ملحوظ 58% عن الاعوام السابقة وانقذت (145) شخصاً، وتمكنت من انقاذ مبالغ مالية قدرها 33.853.150.000 دينار عراقي".

وبشأن ملف قيادة قوات الحدود، أوضح انه "تم نصب الجدار الكونكريتي بطول 300 كم، ونصب 1788 كم مانع منفاخي، وحفر 845 كم خندق شقي، وانشاء 19 قنطرة، وحفر 6 ابار، كما تم تعزيز القيادة بـ1000 كاميرا حرارية حديثة".

وبحسب البهادلي، فإن "ملف وكالة الاستخبارات شهد تفكيك 96 شبكة توزعت بين 62 استغلال جنسي و9 شبكات بيع اعضاء بشرية و15 شبكة عمل قسري و4 شبكات بيع اطفال و6 شبكات تسول والقت القبض على 82 متهم بالسحر والشعوذة".

اما مديرية مكافحة الجريمة المنظمة "فقد القت القبض على 20 متهماً بعمليات غسيل اموال و4 تهرب كمركي و3 تهريب عمالة اجنبية و6 تزييف عملة و13 لتهريب العملة و4 بتهمة التزوير و22 متهما بتجارة الاثار و2 نصب واحتيال و7 متاجرة بالادوية غير المرخصة".

وأتم البهادلي، "اما ملف تسجيل الاسلحة فقد سجلت لحد الان 23.297 حيازة قطعة سلاح خفيف لأرباب الاسر ومصادرة 11.573 سلاح غير مرخص".
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