الداخلية تعلن انخفاض نسبة الجريمة 13%

جاء ذلك خلال مؤتمر للناطق باسم الداخلية، العقيد عباس للإعلان عما تحقق من إنجازات واحصائيات خلال النصف الأول للعام الحالي 2025 لجميع مفاصل وتشكيلات الوزارة.وقال البهادلي، خلال المؤتمر الذي حضره مراسل ، أن "سجل مقابلات عوائل الشهداء والمنتسبين بلغ 1614".وأضاف، أنه "جرى استحداث بنايات ابرزها مديرية الامن السيبراني، المصرف العراقي لشهداء الشرطة، ، وضع حجر الأساس لافتتاح المحطة البسيطة في لتقليل العبء على المواطنين، اطلاق تطبيق عين الذي يحتوي على خدمات والحجز الإلكتروني للحصول على الوثائق، توقيع مذكرات تعاون مع بعض الدول لتعزيز التعاون الأمني وتطوير المنظومة الأمنية، اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ، فضلاً عن على الخطط الأمنية خاصة الزيارات الدينية وكذلك تأمين ".وأشار إلى "تسجيل انخفاض في معدل الجريمة بنسبه 13 بالمئة، اما في وحدها فقد وصلت نسبة انخفاض الجريمة إلى 53%".وشدد على أنه "كانت هنالك جهود حثيثة للوزارة في الملف الامني المناطقي وانهاء عسكرة المدن وتسليم الملف الامني لرجال الداخلية".ولفت إلى أن "حدود العراق الأفضل منذ عام 2003 حيث تم تنفيذ 1700 واجب على الحدود تم من خلالها القبض على عصابات المخدرات والتهريب".