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الداخلية تعلن انخفاض نسبة الجريمة 13%
أمن
2025-07-14 | 10:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
105 شوهد
أعلنت
وزارة الداخلية
، اليوم الاثنين، انخفاض نسبة الجريمة 13%.
جاء ذلك خلال مؤتمر للناطق باسم الداخلية، العقيد عباس
البهادلي
للإعلان عما تحقق من إنجازات واحصائيات خلال النصف الأول للعام الحالي 2025 لجميع مفاصل وتشكيلات الوزارة.
وقال البهادلي، خلال المؤتمر الذي حضره مراسل
السومرية
، أن "سجل مقابلات عوائل الشهداء والمنتسبين بلغ 1614".
وأضاف، أنه "جرى استحداث بنايات ابرزها مديرية الامن السيبراني، المصرف العراقي لشهداء الشرطة،
قيادة شرطة الرصافة
، وضع حجر الأساس لافتتاح المحطة البسيطة في
هيئة التقاعد
لتقليل العبء على المواطنين، اطلاق تطبيق عين
العراق
الذي يحتوي على خدمات
وزارة الداخلية
والحجز الإلكتروني للحصول على الوثائق، توقيع مذكرات تعاون مع بعض الدول لتعزيز التعاون الأمني وتطوير المنظومة الأمنية، اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة
المخدرات
، فضلاً عن
الاشرف
على الخطط الأمنية خاصة الزيارات الدينية وكذلك تأمين
القمة العربية
".
وأشار إلى "تسجيل انخفاض في معدل الجريمة بنسبه 13 بالمئة، اما في
الانبار
وحدها فقد وصلت نسبة انخفاض الجريمة إلى 53%".
وشدد على أنه "كانت هنالك جهود حثيثة للوزارة في الملف الامني المناطقي وانهاء عسكرة المدن وتسليم الملف الامني لرجال الداخلية".
ولفت إلى أن "حدود العراق الأفضل منذ عام 2003 حيث تم تنفيذ 1700 واجب على الحدود تم من خلالها القبض على عصابات المخدرات والتهريب".
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