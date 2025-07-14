إطلاق سراح عراقي من مراكز الاحتجاز الليبية

وقال الصحاف للوكالة الرسمية وتابعته ، إنه "تم إطلاق سراح مهاجر عراقي من مراكز الاحتجاز للسلطات جراء الهجرة غير ".وأضاف، أن " قامت بتوفير وتذكرة السفر للوصول إلى ".