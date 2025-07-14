القبض على (19) شخصا في اربع محافظات

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "فرقها نفذت عدة عمليات استباقية في محافظات (الأنبار ونينوى وصلاح الدين وميسان) استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات قيادات الفرق (7 و10 و15 و16 و21 و22 و23)، وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة وبكمائن محكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على (19) متهماً بمواد قانونية مختلفة (سرقة ومخدرات وقتل)".وأضافت انه "تم تسليم المتهمين إلى الجهات المعنية حسب السياقات القانونية المعمول بها".