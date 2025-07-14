إحباط استهداف حقل نفطي بمسيرتين في مخمور

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بإحباط استهداف حقل نفطي في قضاء بمحافظة بطائرتين مسيرتين.

وقال المصدر في حديث لـ ، "إحباط استهداف حقل خورملا النفطي في قضاء مخمور بمسيرتين".

وأضاف المصدر أن "المسيرتين سقطتا قبل الوصول الى الهدف نتيجة خلل فني"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

بدوره، قال بيان لمكافحة الإرهاب ، "سقطت مساء اليوم 14 يوليو 2025، الساعة 20:20 و 20:25 طائرتين مفخختين من حقل نفط النخيل في ، آملين ألا تقع إصابات".