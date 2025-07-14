العمليات المشتركة تكشف تفاصيل استهداف حقل خورملة

كشفت ، الاثنين، تفاصيل استهداف حقل خورملة بطائرتين مسيّرتين.

وقالت القيادة في بيان، "في الساعة 20:30 من هذا اليوم الموافق 14/ تموز/ 2025 تعرض حقل خورملة النفطي في قضاء غربي إلى استهداف بطائرتين مسيّرتين (درون) مجهولتي المصدر، دون تسجيل خسائر بشرية".

وأضاف البيان "اقتصرت الأضرار على الجوانب المادية"، مشيرا الى أن "التنسيق جارٍ مع القوات الأمنية والاستخبارية في للتحقق من ملابسات هذا الاعتداء".

وكان مصدر أمني أفاد، مساء الاثنين، بإحباط استهداف حقل خورملا النفطي في قضاء مخمور بمسيرتين.