في البصرة.. تفجيران تحت السيطرة صباح الغد

أعلنت ، الاثنين، عن تفجيرين تحت السيطرة صباح يوم غد.

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وقالت القيادة في بيان، "سيقوم الجهد الهندسي في بإجراء تفجير واتلاف بعض المخلفات الحربية السابقة (تفجير تحت السيطرة) ضمن مقتربات منطقة ارطاوي غدا الثلاثاء من الساعة 7 الى 9 صباحا".

وفي بيان آخر، قالت القيادة "سيقوم الجهد الهندسي في قيادة عمليات بإجراء تفجير وإتلاف بعض المخلفات الحربية في منطقة الشلامچة غدا الثلاثاء من الساعة 7 إلى 9 صباحا".