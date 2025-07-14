نزاع عشائري على طريق البصرة ميسان

أفاد مصدر محلي، الثلاثاء، بوقوع نزاع عشائري على الطريق بين وميسان.

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وقال المصدر في حديث لـ ، إن "نزاعا عشائريا مسلحا على طريق بصرة بالقرب من حدود قضاء "، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتشهد ومحافظات عراقية عدة بين مدة وأخرى نزاعات عشائرية لأسباب عدة، تسفر عن تسجيل حالات قتل وإصابات، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لفض هذه النزاعات.