سقوط طائرة اخرى في العراق

وقال المصدر لـ ، ان "طائرة مسيرة سقطت اليوم في قضاء بمحافظة ".وأضاف ان "ذلك لك يخلف اية إصابات او اضرار كون الطائرة سقطت في منطقة نائية".يذكر ان "كطائرتين مسيرتين سقطتا امس الاثنين قرب حقل خورملا النفطي في قضاء ، كما استهدفت طائرة مسيرة اليوم حقل سرسنك في مما سبب باندلاع حريق في الحق وتوقف الإنتاج.