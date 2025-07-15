عمليات ميسان: انتشار عسكري مكثف لفرض الأمن في المحافظة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنها نفذت "انتشار أمنيا مكثفا لقوات الجيش في مركز مدينة ، ضمن إجراءات مشددة تهدف إلى فرض الأمن والاستقرار، وملاحقة المطلوبين للقضاء وضبط السلاح غير المرخص".وأضافت أن "القوات اتخذت مواقعها في المفاصل الحيوية والشوارع الرئيسية، مع استمرار عمليات التفتيش والتدقيق الأمني".ودعت المواطنين إلى "التعاون مع القوات الأمنية والالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامة الجميع".