بينهم قتلة وارهابيين.. اعتقال 86 متهماً بقضايا متنوعة خلال 48 ساعة بميسان

وكشفت القيادة في بيان ورد لـ ، عن "حصيلة أوامر القبض وأعداد المتهمين والمطلوبين والمخالفين الذين ألقي القبض عليهم من قبل مفارز شرطة الأقسام وأفواج الطوارئ في عموم قواطع المسؤولية خلال ال 48ساعة الماضية".وذكرت، أن "مفارزها نفذت ممارسات أمنية وكمائن في عموم قواطع المسؤولية لتعقب وملاحقة المطلوبين الصادرة بحقهم أوامر قبض قضائية لتعزيز الأمن المناطقي والاستقرار وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة اللواء الحقوقي لفته فاخر المحمداوي، حيث أسفرت عن القبض على (86) متهماً بقضايا ومواد قانونية وجنائية متنوعة، بينهم متهمين بالقتل العمد والارهاب والشروع بالقتل والمخدرات والنصب والاحتيال والمشاجرات ومواد قانونية أخرى".وتابعت، انه "تم ضبط مخالفين عرب واجانب عدد (2) ومخالفين لا يحملون مستمسكات ثبوتية عدد (18) ومشتبه بهم وضبط اسلحة نارية غير مرخصة، وضبط 52 عجلة و18 دراجة نارية مخالفة للأنظمة المرورية".وأشارت الى انه "تم إحالة الجميع الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".