تفجير مسيطر عليه في البصرة صباح الغد

أعلنت ، الثلاثاء، عن تفجير مسيطر عليه في صباح الغد.​

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وقالت القيادة في بيان، "سيقوم الجهد الهندسي في بإجراء تفجير وإتلاف بعض المخلفات الحربية في منطقة ارطاوي غدا الاربعاء 2025/7/16".

واضافت أن وقت التفجير "من الساعة 7 إلى 9 صباحا".