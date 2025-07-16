مسيرة مفخخة تستهدف "مزرعة نفط اليد الأمريكية" في دهوك

وقال في بيان له، إنه "وفقا للمعلومات المتوفرة اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، الساعة 7:14 من خلال قصف طائرة بدون هاجمت مزرعة نفط اليد الأمريكية في بادر بمقاطعة شيخاني بمحافظة ، آملين ألا تكون هناك أضرار كبيرة".