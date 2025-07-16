أنباء عن انسحاب قوة أميركية من قاعدة عين الأسد في الأنبار

– أمن



تضاربت الأنباء عن خبر لم تتأكد نيوز من دقته بعد، بشأن انسحاب قوة أمريكية من في .



وأشارت مصادر أمنية الى "انسحاب جنود أمريكيين كانوا يقومون بمهام تدريب القوات العراقية قبل انتهاء مهامهم داخل قبل أيام"، دون أسباب تذكر.

وأشارت مصادر أمنية الى "انسحاب جنود أمريكيين كانوا يقومون بمهام تدريب القوات العراقية قبل انتهاء مهامهم داخل قبل أيام"، دون أسباب تذكر.