صلاح الدين.. الإطاحة بعصابة لتزوير لوحات المركبات

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " عملية إلقاء القبض على هذه العصابة جاءت من خلال العمل الأمني المشترك بين قيادة الشرطة وجهاز المخابرات الوطني ومديرية التقنيات والمعلوماتية في التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية".وتابعت، انه "تم ضبط ورشة تستخدم لتزوير لوحات تسجيل مركبات بداخلها مواد لوجستية وأجهزة مختلفة وحسابات تستخدم في عمليات التزوير".واضافت، انه " تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين لإكمال أوراقهم التحقيقية".