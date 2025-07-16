إغلاق معامل غير مجازة وضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، "تواصل قطعاتنا الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية بالاشتراك مع مفارز من (الامن الاقتصادي وشعب الرقابة الصحية) تنفيذ واجبات تدقيق ومتابعة الشركات والمعامل والمحال التجارية تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث تم غلق عدد من المعامل والمحال غير المجازة والمخالفة للضوابط الصحية في جانبي من ".وأضافت القيادة، أن "القوات ضبطت كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري، وتم اتلافها وفق محاضر اتلاف أصولية".