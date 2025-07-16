سقوط طائرة مسيرة بالقرب من حقل باي النفطي في كركوك

وذكر المصدر للسومرية نيوز، ان طائرة مسيرة سقطت بالقرب من حقل باي حسن النفطي في ، مشيرا الى ان الحادث لم يسفر عن تسجيل أي إصابات تذكر.وتشهد إقليم تصعيدا أمنيا كبيرا إثر سلسلة هجمات مجهولة المصدر بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع إستراتيجية في مناطق متفرقة، لا سيما قرب ، مخلفة أضرارا مادية وتعليقا للعمل في بعض المنشآت المستهدفة.