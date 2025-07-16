للمرة الثانية.. مسيرة تستهدف "مزرعة نفط اليد" في دهوك

وقال الجهاز في بيان، "وفقا لمعلومات مكافحة الإرهاب ، اليوم الأربعاء 16 تموز 2025، الساعة 19:10، مرة أخرى عبر طائرة مسيرة مفخخة هاجمت مزرعة نفط اليد الأمريكية في بادر بمقاطعة شيخاني بمحافظة ، باستثناء أضرار جوهرية".

واستهدفت طائرة مسيرة مفخخة، صباح اليوم الأربعاء، مزرعة نفط "اليد الأمريكية" بمقاطعة شيخاني بمحافظة دهوك.