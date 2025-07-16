هجوم بطائرة مسيرة يستهدف حقلا نفطيا في دهوك

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بهجوم بطائرة مسيرة استهدف احد الحقول النفطية في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "الثالث خلال اليوم، هجوم بطائرة مسيرة مفخخة استهدفت حقل ملبركي النفطي في ".

وكان أعلن، مساء الأربعاء، عن تعرض "مزرعة نفط اليد الأمريكية" في دهوك للاستهداف بطائرة مسيرة.

يشار الى أن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت، صباح اليوم الأربعاء، مزرعة نفط "اليد الأمريكية" بمقاطعة شيخاني بمحافظة دهوك.