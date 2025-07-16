سقوط "مسيرة" في مدينة أربيل

أفاد مصدر أمني، فجر الخميس، بسقوط طائرة "مسيرة" في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "سقوط طائرة مسيرة مفخخة ضمن منطقة بحركة في ".

وأضاف المصدر "لم يتبين اذا كانت هناك خسائر بالارواح"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.