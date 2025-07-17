مصدر: ارتفاع حصيلة شهداء فاجعة الكوت الى 67

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حصيلة فاجعة حريق هايبر ماركت مدينة ارتفعت الى 67 شهيدا، ومازالت العمليات جارية للبحث عن مفقودين داخل البناية".وكانت أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس (17 تموز 2025) ان حصيلة فاجعة الكوت بلغت 61 شهيدا، فيما تم انقاذ 45 شخصا كانوا عالقين.