سقوط طائرة مسيّرة مفخخة في أربيل

وذكر الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، ان طائرة مسيّرة مفخخة سقطت قرب قرية سوريژة التابعة لناحية شمامك في .ووفقاً لبيان صادر عن الجهاز، فإن الحادث وقع في الساعة 10:50 صباحاً، ولحسن الحظ لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية.