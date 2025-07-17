Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سقوط "مسيرة" في مدينة أربيل
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بعد حريق الكوت.. توجيه من عمليات بغداد بشأن إجراءات السلامة

أمن

2025-07-17 | 07:25
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بعد حريق الكوت.. توجيه من عمليات بغداد بشأن إجراءات السلامة
880 شوهد


السومرية نيوز ـ امني

أوعزت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، بتفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الكوارث الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة والحرائق في العاصمة.


وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وجهنا بتفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الكوارث الناجمة عن ارتقاع درجات الحرارة والحرائق في جميع مناطق العاصمة".

ووجهت العديد من المحافظات برفع اقصى إجراءات الحيطة والحذر وتطبليق إجراءات السلامة بالتزامن ارتفاع معدلات الحرائق في عموم العراق، وبعد فاجعة حريق هايبر الكوت في واسط.
 
اداناه توصيات مديرية الدفاع المدني والتي حثت فيها المواطنين الكرام على الالتزام بها لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة:
1. يجب أخلاء السيارات من المواد التالية:
أ‌. المواد الغازية القابلة للإنفجار.
ب. القداحات بأنواعها المختلفة.
ج. قناني المشروبات الغازية.
د. العطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام.
هـ. يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط(تنسيم).
و. تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية أن أمكن ذلك.
س. عدم السفر بالسيارة في أوقات ذروة الحرارة العالية.
ح. عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصاً في السفر.

2. الحرص على عدم وضع أسطوانات الغاز في الأماكن المشمسة.
3. عدم حفظ المواد التي تساعد على الاحتراق مثل البانزين والمواد الأخرى في البيوت، وتوفير مواد لحفظ وخزن الماء تساعد على إطفاء الحرائق.
4. التأكد من عدم زيادة الأحمال على مفاتيح الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات ألا في أماكن تــــــــــــــواجد العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة.

5. تجنب استخدام الأجهزة الكهربائية ذات المنشئ الرديء وعدم ترك أجهزة التبريد تعمل في حالة مغادرة المكان وكذلك الانتباه من أجهزة الحماية المستخدمة وأسلاك الكهرباء في أجهزة التكييف وغيرها.

6. محاولة سقي الحدائق والأشجار للحفاظ عليها فضلاً عن تحسين الاجواء المحيطة بالحدائق.
7. تشغيل النوافير المائية والإكثار منها في مختلف الساحات العامة والحدائق لتــــــحسين الأجـــــــــــواء الحارة.
8. متابعة منع افتعال اي حريق ضمن البزول وحافات الأنهر لاسيما القريبة من خطوط نقل الطاقة الكهربائية.
9. تشكيل فرق مشتركة جوالة لتنفيذ حملة تفتيش واسعة تشمل المولات والمستشفيات والمخازن ومحطات الوقود ومستودعات النفط ومدن الألعاب التي يرتادها المواطنين لمتابعة اجراءات السلامة ووسائل اخماد الحرائق ومنها المطافئ من اجل توفير شروط السلامة العامة ومتطلبات الدفاع المدني لتفادي وقوع الحوادث.

10. على كافة قطعاتنا الامنية تقديم الدعم والاسناد لفرق ومفارز مديرية الدفاع المدني في تنفيذ واجباتهم الملكفين بها والقيام بحملات التوعية والارشاد للمواطنين وضرورة سرعة الاتصال على الرقم (٩١١)  المجاني عنـــــــــــد حصول أي طــــــــارئ لا سمح الله او على الارقام الساخنة الخاصة بقيادة العمليات:
07730009708‬
07834887408
>> تابع قناة السومرية على  منصةX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
إنارتك لطريق الناس سببًا في أن يُضيء الله حياتك - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٧ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-17
Play
إنارتك لطريق الناس سببًا في أن يُضيء الله حياتك - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٧ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء سوق باب طويريج - الحلقة ٧٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-17
Play
كربلاء سوق باب طويريج - الحلقة ٧٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-17
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
حامد المالكي، سيناريست عراقي - الحلقة ١٤ | season 1
15:00 | 2025-07-16
Play
حامد المالكي، سيناريست عراقي - الحلقة ١٤ | season 1
15:00 | 2025-07-16
من الأخير
Play
من الأخير
خور عبد الله مرة أخرى.. وقانون الحــ.شد بنصاب شيعي - حلقة ٣٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-16
Play
خور عبد الله مرة أخرى.. وقانون الحــ.شد بنصاب شيعي - حلقة ٣٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-16
Play
نشرة ١٦ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
16-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-16
Play
16-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-16
Live Talk
Play
Live Talk
هل تتحكم السوشيال ميديا في صحتنا؟ - الحلقة ٧٤ | 2025
10:30 | 2025-07-16
Play
هل تتحكم السوشيال ميديا في صحتنا؟ - الحلقة ٧٤ | 2025
10:30 | 2025-07-16
استديو Noon
Play
استديو Noon
ديجافو 16-7-2025 | 2025
07:00 | 2025-07-16
Play
ديجافو 16-7-2025 | 2025
07:00 | 2025-07-16
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين ؟ 16-7-2025 | 2025
00:30 | 2025-07-16
Play
أبراج - أغنيتك وين ؟ 16-7-2025 | 2025
00:30 | 2025-07-16
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
شح المياه… موت صامت في الحقول - حلقة ١١ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-15
Play
شح المياه… موت صامت في الحقول - حلقة ١١ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-15
الأكثر مشاهدة
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
إنارتك لطريق الناس سببًا في أن يُضيء الله حياتك - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٧ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-17
Play
إنارتك لطريق الناس سببًا في أن يُضيء الله حياتك - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٧ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء سوق باب طويريج - الحلقة ٧٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-17
Play
كربلاء سوق باب طويريج - الحلقة ٧٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-17
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
حامد المالكي، سيناريست عراقي - الحلقة ١٤ | season 1
15:00 | 2025-07-16
Play
حامد المالكي، سيناريست عراقي - الحلقة ١٤ | season 1
15:00 | 2025-07-16
من الأخير
Play
من الأخير
خور عبد الله مرة أخرى.. وقانون الحــ.شد بنصاب شيعي - حلقة ٣٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-16
Play
خور عبد الله مرة أخرى.. وقانون الحــ.شد بنصاب شيعي - حلقة ٣٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-16
Play
نشرة ١٦ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
16-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-16
Play
16-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-16
Live Talk
Play
Live Talk
هل تتحكم السوشيال ميديا في صحتنا؟ - الحلقة ٧٤ | 2025
10:30 | 2025-07-16
Play
هل تتحكم السوشيال ميديا في صحتنا؟ - الحلقة ٧٤ | 2025
10:30 | 2025-07-16
استديو Noon
Play
استديو Noon
ديجافو 16-7-2025 | 2025
07:00 | 2025-07-16
Play
ديجافو 16-7-2025 | 2025
07:00 | 2025-07-16
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين ؟ 16-7-2025 | 2025
00:30 | 2025-07-16
Play
أبراج - أغنيتك وين ؟ 16-7-2025 | 2025
00:30 | 2025-07-16
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
شح المياه… موت صامت في الحقول - حلقة ١١ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-15
Play
شح المياه… موت صامت في الحقول - حلقة ١١ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-15

اخترنا لك
السوداني يصل إلى موقع حريق الكوت
08:58 | 2025-07-17
سقوط طائرة مسيّرة مفخخة في أربيل
04:34 | 2025-07-17
مصدر: ارتفاع حصيلة شهداء فاجعة الكوت الى 67
04:08 | 2025-07-17
الداخلية: استشهاد 61 وإنقاذ 45 مدنيا في حريق هايبر ماركت الكوت
03:09 | 2025-07-17
آثار الدمار الهائل من داخل هايبر ماركت الكوت بعد احتراقه (فيديو)
02:53 | 2025-07-17
فرق الدفاع المدني مستمرة للبحث عن مفقودين داخل الهايبر ماركت الكوت
02:25 | 2025-07-17

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.