توجيه حكومي بالمراجعة الفورية لتدقيق كل المباني واغلاق المخالفة

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة ، ترأس اجتماعاً في مدينة ، ضم عدداً من كبار مسؤولي ، ولجنة التحقيق ومسؤولين من المحافظة والوزارات والدوائر المعنية، بحضور وزيري الداخلية والصحة ومحافظ واسط".وجدد "التعازي لأسر الضحايا في الفاجعة الكبيرة التي تسببت بوقوع عشرات الضحايا والمصابين"، لافتاً إلى "التأكيدات المستمرة على إجراءات السلامة والوقاية، حيث إنّ هذه الحوادث ممكن أن تنسف كلّ الجهود التي تبذلها الأجهزة الحكومية، نتيجة الإهمال وسوء التقدير".وأشار إلى "الضوابط المعتمدة لمنح إجازات البناء، التي تتمّ بعد دراسة وتطبيق للمخطط، فضلاً عن واجبات دوائر الدفاع المدني قبل منح الموافقات".وشدد على "ضرورة أن تتناسب الإجراءات مع فداحة الخسارة، وهو ما يتطلب عدم التساهل إزاء أي تقصير"، مشيراً إلى " بتعويض أسر الضحايا، وعلاج المصابين".ووجّه القائد العام للقوات المسلحة "بالمراجعة الفورية لتدقيق كل المباني من هذا المستوى، وإغلاق أي مبنى لا تتوفر فيه إجراءات السلامة، كما وجه قيادات الشرطة ودوائر الصحة والدوائر البلدية، في المحافظات كافة، بإجراء مراجعة شاملة لشروط السلامة ومستلزمات الدفاع المدني"