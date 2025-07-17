استهداف حقل نفطي في قضاء شيخان بطائرة مسيرة

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بتعرض حقل نفطي في قضاء شيخان بمحافظة للاستهداف بطائرة مسيرة.

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قصفا بطائرة مسيرة مفخخة استهدف، مساء اليوم، حقلا نفطيا في قضاء شيخان".

وتعرضت حقول نفطية عدة في إقليم ، خلال الأيام الماضية الى الاستهداف بطائرات مسيرة.