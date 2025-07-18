القبض على شبكة لتجارة البشر والدعارة في بغداد

وبحسب مصدر أمني تحدث للسومرية نيوز، فإن العملية أسفرت عن اعتقال ست فتيات وثلاثة رجال كانوا داخل المنزل الواقع في منطقة بالعاصمة .وأضاف المصدر انه تم إيداع جميع المعتقلين التوقيف لاتخاذ الإجراءات الأصولية بحقهم.