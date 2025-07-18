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تقييم أميركي للمستوى الأمني في العراق

أمن

2025-07-18 | 05:34
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تقييم أميركي للمستوى الأمني في العراق
797 شوهد

السومرية نيوز – أمن

قررت واشنطن إعادة دبلوماسييها تدريجياً إلى سفارتها في بغداد والقنصلية في أربيل، بعد أسابيع من سحبهم جزئياً نتيجة التوترات الأمنية في المنطقة والعدوان الإسرائيلي على إيران.

وهذا القرار الذي يأتي بموازاة الهجمات على إقليم كردستان العراق بطائرات مسيّرة، في الأسابيع الأخيرة، لا يحمل فقط أبعاداً إجرائية بل يؤشر إلى مجموعة من الرسائل السياسية والاستراتيجية لبغداد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في مؤتمر صحافي، أمس الخميس، إنّ "طواقمنا تعود إلى العراق تدريجياً".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أمرت، في 12 يونيو/ حزيران الماضي، أي قبل يوم واحد من اندلاع الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران، بسحب الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بغداد وقنصليتها في أربيل، كما تم لاحقاً سحب عدد إضافي من الموظفين يومي 21 و22 من الشهر ذاته.

تقييم أميركي للمستوى الأمني في العراق
وجاء القرار الأميركي بعد تقييم أمني أفاد بتراجع تهديدات الفصائل ضد مصالح واشنطن في العراق وسط تعهدات من حكومة بغداد بضبطها.

ووفقاً لمسؤول في وزارة الخارجية العراقية ببغداد، فإنّ الإدارة الأميركية قررت إلغاء حالة الطوارئ وإعادة الموظفين غير الضروريين للعمل في بعثتها الدبلوماسية بالعراق، وقال المسؤول إنّ الإجراء جاء بعد تقييم أمني شامل وتعهدات حكومية عراقية بشأن سلامة موظفي بعثة الولايات المتحدة ببغداد وأربيل.

وأشار المسؤول، الذي طلب حجب اسمه، إلى أنّ "القرار يؤشر إلى تعزيز الثقة بالإجراءات العراقية لضبط الأمن، وأن هناك تأكيدات حكومية بتوفير الحماية الشاملة للبعثات الدبلوماسية الأجنبية، وقد نجحت الحكومة بتحقيق ذلك"، بحسب العربي الجديد.

وفي حين لم يصدر عن الفصائل العراقية أي تعليق فوري على القرار، أكد المسؤول أن "المقاومة العراقية سبق أن تعهدت للحكومة بعدم مهاجمة المصالح الأميركية إلا في حال تمت مهاجمة الفصائل أو إيران من قبل القواعد الأميركية في البلاد"، مبيناً أن "التعهد ما زال قائماً".
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