شخص يقتل زوجته ويفر في بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "خلافات عائلية بين رجل وزوجته لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام الزوج سلاح نوع مسدس واقدم على قتل زوجته ولاذ بالفرار الى جهة مجهولة".وبين، أن "الحادث وقع ضمن ، فيما تجري القوات الأمنية عملية بحث عن الجاني".