اعتقال متهمين يسرقون القطع الخارجية لأجهزة التبريد في ميسان

وذكر بيان للقيادة ورد لـ ، أن "مفارز شرطة النجدة ضمن قاطع البلدة وبحدود الساعة الثالثة فجراً تمكنت ومن خلال تفعيل الامن المناطقي والمتضمن تكثيف التجوال ونصب السيطرات الاعتراضية من الإطاحة بمتهمين بالجرم المشهود وهم يجرون بعربة في داخلها قطع خارجية لاجهزة التبريد ( سبلت)".وأضافت ان "المتهمين يقومون بتفكيك تلك القطع من المحال التجارية والمنازل بهدف سرقتها، مشيرة إلى إحالتهما إلى الجهات التحقيقية المختصة لإكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما أصوليا".