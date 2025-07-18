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اعتقال متهمين يسرقون القطع الخارجية لأجهزة التبريد في ميسان
أمن
2025-07-18 | 09:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
338 شوهد
أعلنت
قيادة شرطة محافظة ميسان
، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين ضبط بحوزتهم قطع خارجية خاصة باجهزة التبريد ضمن قاطع البلدة.
وذكر بيان للقيادة ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "مفارز شرطة النجدة ضمن قاطع البلدة وبحدود الساعة الثالثة فجراً تمكنت ومن خلال تفعيل الامن المناطقي والمتضمن تكثيف التجوال ونصب السيطرات الاعتراضية من الإطاحة بمتهمين بالجرم المشهود وهم يجرون بعربة في داخلها قطع خارجية لاجهزة التبريد ( سبلت)".
وأضافت ان "المتهمين يقومون بتفكيك تلك القطع من المحال التجارية والمنازل بهدف سرقتها، مشيرة إلى إحالتهما إلى الجهات التحقيقية المختصة لإكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما أصوليا".
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